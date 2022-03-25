Маршрутка №32 изменила свой маршрут с 25 марта в Новосибирске

В Новосибирске изменилось движение маршрутного такси №32. С 25 марта линия движения общественного транспорта, которое следует от остановки «Улица Водозабор» до остановки «Вокзал Новосибирск-Главный», поменялось по следующим направлениям:
участок от улицы Тюменской до улицы Аникина в прямом направлении
будут исключены из него улицы Тюменская и Аникина, включены улицы Оловозаводская и Мира;
участок от улицы Лыщинского до Октябрьского моста в прямом и обратном направлениях
будут исключены улицы Немировича-Данченко, включены улицы Лыщинского, Геодезическая, проспект Карла Маркса;
Как отметили в управлении пассажирских перевозок городской мэрии, такие изменения ввели, чтобы улучшить транспортное обслуживание пассажиров. Данное решение приняли после беседы с пассажирами, которые проживают на Северо-Чемском жилмассиве.