Маршрутка №32 изменила свой маршрут с 25 марта в Новосибирске

Маршрутка №32 изменила свой маршрут с 25 марта в Новосибирске
Маршрутка №32 изменила свой маршрут с 25 марта в Новосибирске
Сегодня, 04:34ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Об изменениях голосовали пассажиры из Северо-Чемскова жилмассива.

В Новосибирске изменилось движение маршрутного такси №32. С 25 марта линия движения общественного транспорта, которое следует от остановки «Улица Водозабор» до остановки «Вокзал Новосибирск-Главный», поменялось по следующим направлениям:

участок от улицы Тюменской до улицы Аникина в прямом направлении

будут исключены из него улицы Тюменская и Аникина, включены улицы Оловозаводская и Мира;

участок от улицы Лыщинского до Октябрьского моста в прямом и обратном направлениях

будут исключены улицы Немировича-Данченко, включены улицы Лыщинского, Геодезическая, проспект Карла Маркса;

Как отметили в управлении пассажирских перевозок городской мэрии, такие изменения ввели, чтобы улучшить транспортное обслуживание пассажиров. Данное решение приняли после беседы с пассажирами, которые проживают на Северо-Чемском жилмассиве.

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