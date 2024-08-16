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ДК

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Август
Старый и неработающий 16 лет фонтан за ДК Горького восстановят в Новосибирске
О реконструкции фонтана за ДК Горького сообщили в департаменте культуры мэрии Новосибирска.
16 августа, 05:18
Февраль
В мэрии Новосибирска рассказали о планах строительства на месте ДК Клары Цеткин
7 февраля, 07:24
Как сносят ДК Клары Цеткин в Новосибирске: 10 фото прощания с эпохой
4 февраля, 09:00
Снос старейшего ДК в Новосибирске подешевел в 10 раз из-за сомнительного подрядчика
2 февраля, 04:28
Сквер появится на месте старейшего ДК Новосибирска
1 февраля, 06:27

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