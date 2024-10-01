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Трубопровод

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Октябрь
В СГК объяснили отсутствие отопления в домах новосибирцев
1 октября, 09:14
Февраль
Опять авария: без тепла облбольница и центр нейрохирургии в Новосибирске
27 февраля, 04:47
Январь
СГК: поврежденному трубопроводу в Новосибирске исполнилось 60 лет
17 января, 11:34
К ликвидации коммунальной аварии в Новосибирске подключили МЧС
Ночью 11 января новосибирцы остались без отопления: с учетом того, что в регионе бушует сильный ветер и сохраняются холода.
11 января, 02:59
Декабрь 2023
Новосибирцев оставляют без тепла в 40-градусные морозы: замерзают несколько кварталов
7 декабря 2023, 07:17
Октябрь 2023
Жалобы на отсутствие отопления прокомментировал мэр Новосибирска
4 октября 2023, 05:54

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