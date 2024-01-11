К ликвидации коммунальной аварии в Новосибирске подключили МЧС

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Published Сегодня, 02:59
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11 января в Центре управления в чрезвычайных ситуациях Главного управления МЧС России по Новосибирской области было получено сообщение о проблеме на трубопроводе в Ленинском районе Новосибирска.
На месте происшествия работают три группы, которые проводят необходимые ремонтные работы. Из-за этого инцидента отключено теплоснабжение в 104 многоквартирных домах и 13 социальных объектах, таких как школы и больницы.
Команда оперативного реагирования находится на месте для контроля выполнения аварийно-восстановительных работ. Ожидается, что тепло будет восстановлено к 20:00 11 января.