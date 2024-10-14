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Утонувший

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Октябрь
В озере Новосибирской области нашли тело мужчины
Погибшего обнаружили на территории города Барабинска, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
14 октября, 10:09
Сентябрь
Несколько сотен людей утонули летом 2024 в Сибири
В Новосибирской области во время пресс-конференции озвучили статистику по утонувшим в Сибири за прошедшее лето.
19 сентября, 01:54
Август
Труп утонувшего новосибирца плавал по Оби — его тело доставали спасатели
В Новосибирске нашли утонувшего мужчину: его тело доставали из воды спасатели МАСС.
16 августа, 03:23
Названы самые гиблые районы Новосибирской области по числу утонувших детей
8 августа, 10:33
Пропал на воде: водолазы ищут тело утонувшего мужчины в Новосибирске
В Новосибирске очередное купание обернулось трагедией, подробности сообщили в МАСС.
4 августа, 02:34
Пьяный новосибирец пошел купаться с ребенком и утонул
В реке Обь в Новосибирске утонул пьяный мужчина, сообщили спасатели МАСС.
2 августа, 02:19
Июль
Тело утонувшего при спасении ребенка в Оби мужчины найдено в Новосибирске
В Новосибирске в Оби найдено тело молодого мужчины, утонувшего во время попытки спасти ребенка, следует из сообщения муниципальной аварийно-спасательной службы.
16 июля, 10:07
Июнь
С помощью эхолота нашли тело утонувшего в техническом водоеме новосибирца
В Новосибирске спасатели с помощью эхолота отыскали тело 20-летнего парня, утонувшего ночью в техническом водоеме, следует из сообщения пресс-центра мэрии
25 июня, 10:19

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