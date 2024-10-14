Тело утонувшего при спасении ребенка в Оби мужчины найдено в Новосибирске

В Новосибирске в Оби найдено тело молодого мужчины, утонувшего во время попытки спасти ребенка, следует из сообщения муниципальной аварийно-спасательной службы.