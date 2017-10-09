ПОСТ СДАЛ - ПОСТ ПРИНЯЛ. В Новосибирске официально представили врио губернатора Андрея Травникова

Пока Андрей Травников говорил о серьезных вещах, немногочисленные дамы украдкой успели посудачить на предмет его роста, цвета глаз и стати. Мы же отметим, что Травников дал понять, что готов к тому, что встретят его в Сибири настороженно, и что найдутся персоны и силы, которые с раздражением воспримут приход «варяга» и пойдут на конфликт. В этой связи он призвал к консолидации, ибо конфликты никому на пользу не шли. Очевидно, подразумевалось то, что называется «конфликтом элит». О том, что в Новосибирской области эти конфликты есть и эти противоречия раздирают область, говорят часто и на разных уровнях. Но говорят намёками: никто и нигде вслух не упоминает, какие «элиты» и по какому поводу конфликтуют. Публика к этому давно привыкла и с удовольствием сама придумывает как конфигурации групп новосибирской «элиты», так и суть этих конфликтов, что придает местному политландшафту цветистость и каку-никакую интригу.