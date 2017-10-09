ПОСТ СДАЛ - ПОСТ ПРИНЯЛ. В Новосибирске официально представили врио губернатора Андрея Травникова

Posted 9 октября 2017, 17:47
Published 9 октября 2017, 17:47
Modified 5 августа 2022, 12:07
Updated 5 августа 2022, 12:07
К 12.00 большой зал в здании областного правительства был набит «под завязку». Солидная, где-то даже чопорная публика и журналисты, забившие все проходы, чинно замерли, словно в ожидании чего-то необыкновенного.
Андрей Травников появился в зале в сопровождении полпреда Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, презседателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива и теперь уже бывшего губернатора Владимира Городецкого. Войдя в зал квартет занял места в президиуме.
Представлял вновьназначенного врио губернатора Сергей Меняйло. Он зачитал Указ Президента, сказал о необходимости выполнения больших и сложных задач, огромном потенциале, а значит - и перспективах области и подчеркнул важность консолидации.
Вышедший следом на трибуну Андрей Травников, как показалось, не избежал волнения. Впрочем, это обяснимо: в регион, который знаком ему пока лишь по справкам и аналитическим запискам, он прилетел только за несколько часов до представления в должности. Его речь была краткой. Ожидать каких-либо программных и громких заявлений было бы через чур наивно. Слова Травникова с трибуны и позже - при коротком общении с журналистами, - были подчеркнуто корректными, нейтральными, не дающими малейшего повода для пересудов. Он сказал ровно то, что и должен был сказать неглупый человек в такой ситуации: поставлена серьезная задача, все хорошее слудей закрепить, перспективное - поддержать, работать на благо жителей области.
Коротко заметил (если это кого-то успокоит), что скорых кадровых решений принимать не будет - все «кадровые чистки» будут оложены «на потом», дав тем самым чиновникам сигнал к мобилизации: буду к вам присматриваться и делать выводы. Присматриваться Травников начнет уже завтра, когда впервые проведет заседание правительства области.
Врио заявил, что намерен опираться на опыт своих предшественников и использовать их опыт. Кажется, эти слова относились в первую очередь к Владимиру Городецкому, но многие наверняка припомнили, что носителей «опыта предшественников» в Новосибирске предостаточно: это и бывший председатель облисполкома Владимир Боков, и экс-губернаторы Новосибирской области Иван Индинок, Виктор Толоконский, Василий Юрченко плюс присоединившийся к этому ряду Владимир Городецкий.
Пока Андрей Травников говорил о серьезных вещах, немногочисленные дамы украдкой успели посудачить на предмет его роста, цвета глаз и стати. Мы же отметим, что Травников дал понять, что готов к тому, что встретят его в Сибири настороженно, и что найдутся персоны и силы, которые с раздражением воспримут приход «варяга» и пойдут на конфликт. В этой связи он призвал к консолидации, ибо конфликты никому на пользу не шли. Очевидно, подразумевалось то, что называется «конфликтом элит». О том, что в Новосибирской области эти конфликты есть и эти противоречия раздирают область, говорят часто и на разных уровнях. Но говорят намёками: никто и нигде вслух не упоминает, какие «элиты» и по какому поводу конфликтуют. Публика к этому давно привыкла и с удовольствием сама придумывает как конфигурации групп новосибирской «элиты», так и суть этих конфликтов, что придает местному политландшафту цветистость и каку-никакую интригу.
Главная же политическая интрига обозначена на год вперед. Приставка «врио» не может быть вечно. Чтобы избавиться от нее, Андрею Травникову нужно будет выигрывать губернаторские выборы, которые пройдут 9 сентября 2018 года. Для этого ему необходимо за 11 месяцев набрать «плюсовой» багаж и авторитет.
На этом пути у Травникова будут препятствия, трудности и оппоненты. Но это уже другая тема...