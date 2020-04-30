Водовод к городу Обь за 154 миллиона рублей планируют сдать к ноябрю

Мы уже рассказывали, что в городе Обь Новосибирской области идет строительство магистрального водовода, к которому подключат также села Толмачево и Красноглинское. Сегодня, 30 апреля, ход работ проверил региональный министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.
В селе Толмачево прошло выездное совещание. В ходе него министр заверил, что график строительных работ соблюдается, и уже пройдено более половины трассы.
- Это один из ключевых объектов национального проекта «Экология» по обеспечению жителей региона чистой водой в этом году. Водовод позволит решить вопрос обеспечения водоснабжения 30-ти тысячного города Оби качественной питьевой водой, а также даст возможность подключить сёла Толмачево и Красноглинное к централизованным сетям водоснабжения. Ресурсоснабжающей организацией будет новосибирский «Горводоканал», что гарантирует надежность водоснабжения, - заявил Денис Архипов.
Сейчас строители вышли на этап работы в населенных пунктах. Им необходимо учитывать уже имеющуюся инфраструктуру – инженерные коммуникации, дороги. Работы идут на территории Толмачево, а затем их местом станут территории села Красноглинное и земли города Обь. Строительство объекта планируется завершить до 1 ноября 2020 года.
К концу апреля смонтировано 6,5 км водовода при общей протяженности сетей 8,14 км. Стоимость всего объекта по контракту составляет 154 миллиона рублей.