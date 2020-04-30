atas.info
ГлавноеВсе новости

Водовод к городу Обь за 154 миллиона рублей планируют сдать к ноябрю

30 апреля 2020, 15:45
На сегодняшний день смонтировано 6,5 километров сооружения при общей протяженности сетей 8,14 километра.

Мы уже рассказывали, что в городе Обь Новосибирской области идет строительство магистрального водовода, к которому подключат также села Толмачево и Красноглинское. Сегодня, 30 апреля, ход работ проверил региональный министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

В селе Толмачево прошло выездное совещание. В ходе него министр заверил, что график строительных работ соблюдается, и уже пройдено более половины трассы.

- Это один из ключевых объектов национального проекта «Экология» по обеспечению жителей региона чистой водой в этом году. Водовод позволит решить вопрос обеспечения водоснабжения 30-ти тысячного города Оби качественной питьевой водой, а также даст возможность подключить сёла Толмачево и Красноглинное к централизованным сетям водоснабжения. Ресурсоснабжающей организацией будет новосибирский «Горводоканал», что гарантирует надежность водоснабжения, - заявил Денис Архипов.

Сейчас строители вышли на этап работы в населенных пунктах. Им необходимо учитывать уже имеющуюся инфраструктуру – инженерные коммуникации, дороги. Работы идут на территории Толмачево, а затем их местом станут территории села Красноглинное и земли города Обь. Строительство объекта планируется завершить до 1 ноября 2020 года.

К концу апреля смонтировано 6,5 км водовода при общей протяженности сетей 8,14 км. Стоимость всего объекта по контракту составляет 154 миллиона рублей.

Материалы по теме
Новосибирский водопровод защитили от коронавируса
#Новости#Технологии
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52