Водовод к городу Обь за 154 миллиона рублей планируют сдать к ноябрю

- Это один из ключевых объектов национального проекта «Экология» по обеспечению жителей региона чистой водой в этом году. Водовод позволит решить вопрос обеспечения водоснабжения 30-ти тысячного города Оби качественной питьевой водой, а также даст возможность подключить сёла Толмачево и Красноглинное к централизованным сетям водоснабжения. Ресурсоснабжающей организацией будет новосибирский «Горводоканал», что гарантирует надежность водоснабжения, - заявил Денис Архипов.