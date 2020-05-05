Новосибирские «наливайки» подлежат закрытию

С пятого мая в России вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Этот закон был принят 17 апреля Федеральным собранием, спустя неделю его подписал президент Владимир Путин. Инициатива направлена на борьбу с так называемыми «наливайками», торгующими выпивкой по ночам. Рядом с ними часто нарушается общественный порядок.
В документе говорится о помещениях площадью менее 20 квадратных метров. При этом региональным властям, в том числе и Правительству Новосибирской области, предоставлено право вводить дополнительные ограничения. Также власти НСО могут даже полностью запретить торговлю алкоголем в в жилых домах.