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Новосибирские «наливайки» подлежат закрытию

5 мая 2020, 13:50
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах.

С пятого мая в России вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Этот закон был принят 17 апреля Федеральным собранием, спустя неделю его подписал президент Владимир Путин. Инициатива направлена на борьбу с так называемыми «наливайками», торгующими выпивкой по ночам. Рядом с ними часто нарушается общественный порядок.

В документе говорится о помещениях площадью менее 20 квадратных метров. При этом региональным властям, в том числе и Правительству Новосибирской области, предоставлено право вводить дополнительные ограничения. Также власти НСО могут даже полностью запретить торговлю алкоголем в в жилых домах.

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