В Новосибирской области семьям с детьми выплачено свыше 200 млн руб.

Отделением Пенсионного фонда по НСО новосибирским семьям с детьми до 3-х лет уже направлено свыше 200 миллионов рублей. Выплаты производятся в соответствии с Указом Президента от 7 апреля. Семьям, претендующим на материнский капитал, с апреля по июнь ежемесячно выдается 5 тысяч рублей на каждого ребенка.
Средства на эти выплаты идут из федерального бюджета. В настоящее время в Новосибирской области поступило уже около 46 тысяч заявлений. По 36 тысячам из них принято положительное решение и произведены выплаты. На эти цели уже направлено свыше 201,475 миллионов рублей.
В Пенсионном фонде сообщают, что заявление удобнее всего подать через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Таким способом подаются 97,5% заявлений от новосибирцев.