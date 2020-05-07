В Новосибирской области семьям с детьми выплачено свыше 200 млн руб.

Средства на эти выплаты идут из федерального бюджета. В настоящее время в Новосибирской области поступило уже около 46 тысяч заявлений. По 36 тысячам из них принято положительное решение и произведены выплаты. На эти цели уже направлено свыше 201,475 миллионов рублей.