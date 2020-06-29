В Новосибирске в развитие тепловых сетей вложат 2,25 миллиарда рублей

В настоящее время запланирована замена или капитальный ремонт 79 километров теплосетей, из них в Новосибирске – 28 километров. Объём финансирования ремонтной программы на тепловых сетях в Новосибирске составляет 881 миллион рублей, что на 21% больше, чем в прошлом году. Объем инвестиционной программы на тепловых сетях на 2020 год равен 2,25 миллиарда рублей, сообщил заместитель генерального директора – директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков.