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В Новосибирске в развитие тепловых сетей вложат 2,25 миллиарда рублей

29 июня 2020, 17:35
Объем финансирование ремонтной программы составляет 881 миллион рублей.

Сегодня, 29 июня, на совещании с участием губернатора Новосибирской области были рассмотрены планы по развитию теплосетевого комплекса. На нем с докладом выступил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

Общая протяженность тепловых сетей в Новосибирской области составляет 4 тысячи 139 километров в том числе в городе Новосибирске – 2 тысячи 23 километра. За отопительный период в области зарегистрировано 404 аварийных отключения тепла, из них в Новосибирске – 339 отключений. В период запуска теплосистемы аварийные отключения продолжительностью от 4 до 8 часов были зафиксированы в городе Искитиме, причина возникновения дефектов - высокий износ и ветхость тепловых сетей.

В настоящее время запланирована замена или капитальный ремонт 79 километров теплосетей, из них в Новосибирске – 28 километров. Объём финансирования ремонтной программы на тепловых сетях в Новосибирске составляет 881 миллион рублей, что на 21% больше, чем в прошлом году. Объем инвестиционной программы на тепловых сетях на 2020 год равен 2,25 миллиарда рублей, сообщил заместитель генерального директора – директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков.

Ведется строительство тепловой сети в районе улиц Кошурникова и Богаткова. Перспективный резерв мощности по подключению новых потребителей в центральной части города составляет более 100 Гкал/час.

Губернатор Андрей Травников призвал участников совещания ответственно подходить к ремонту теплосетей. По его словам, лучше сейчас найти силы и средства, чем зимой заниматься аварийными ремонтами, которые потребуют гораздо больших ресурсов.

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