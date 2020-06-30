Биржа губернаторов отмечает умеренный рост акций главы Новосибирской области

Несмотря на общий рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Новосибирской области ситуация с нагрузкой на медицинскую инфраструктуру оценивается как стабильная. При сохранении режима самоизоляции введены существенные экономические послабления - открыты непродовольственные магазины, оптовые торговые центры и ряд объектов малого бизнеса.