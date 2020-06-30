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Биржа губернаторов отмечает умеренный рост акций главы Новосибирской области

30 июня 2020, 20:12
По итогам июня Андрей Травников не потерял позиций, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом в регионе.

Биржа губернаторов PolitBroker подвела итоги июня. Глава Новосибирской области не только не потерял своих позиций – его акции продемонстрировали умеренный рост.

Несмотря на общий рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Новосибирской области ситуация с нагрузкой на медицинскую инфраструктуру оценивается как стабильная. При сохранении режима самоизоляции введены существенные экономические послабления - открыты непродовольственные магазины, оптовые торговые центры и ряд объектов малого бизнеса.

В зачет Травникову пошло и лидерство в рейтинге интернет-открытости глав регионов, опубликованном накануне экспертами Центра политической конъюнктуры. Травников показал лучший результат в 78,5%, значительно превышающий среднероссийского значение в 56,9%.

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