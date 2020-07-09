Житель Новосибирской области поджег автомобиль друга после ссоры

46-летний житель Новосибирской области проведет 1 год и 8 месяцев в колонии строго режима за поджог машины друга.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, преступление было совершено в июле прошлого года в садоводстве «Железнодорожник» (поселок Двуречье). Подсудимый в тот день поссорился с другом и в отместку решил сжечь его автомобиль «УАЗ». Огонь успели потушить до того, как машина получила серьезные повреждения. Между тем ущерб составил 13 тысяч рублей.
Подсудимый признал, что пошел на преступления из-за обиды.
Установлено, что мужчина имеет непогашенную судимость за особо тяжкое преступление.