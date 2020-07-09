Житель Новосибирской области поджег автомобиль друга после ссоры

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, преступление было совершено в июле прошлого года в садоводстве «Железнодорожник» (поселок Двуречье). Подсудимый в тот день поссорился с другом и в отместку решил сжечь его автомобиль «УАЗ». Огонь успели потушить до того, как машина получила серьезные повреждения. Между тем ущерб составил 13 тысяч рублей.