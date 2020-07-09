atas.info
ГлавноеВсе новости

Житель Новосибирской области поджег автомобиль друга после ссоры

9 июля 2020, 10:18
У авто повреждено лакокрасочное покрытие

46-летний житель Новосибирской области проведет 1 год и 8 месяцев в колонии строго режима за поджог машины друга.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, преступление было совершено в июле прошлого года в садоводстве «Железнодорожник» (поселок Двуречье). Подсудимый в тот день поссорился с другом и в отместку решил сжечь его автомобиль «УАЗ». Огонь успели потушить до того, как машина получила серьезные повреждения. Между тем ущерб составил 13 тысяч рублей.

Подсудимый признал, что пошел на преступления из-за обиды.

Установлено, что мужчина имеет непогашенную судимость за особо тяжкое преступление.

Материалы по теме
Новосибирец, который поджег общежитие чтобы убить своего отца, получил срокОбиженный житель Кучино поджег здание органа опекиВ Маслянинском районе мужчина из ревности убил и поджог своего соперника
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52