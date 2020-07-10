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На 14% подорожала потребительская корзина в Новосибирской области

10 июля 2020, 09:48
Потребительскую корзину рассчитывают на месяц

Новосибирскстат заявил о подорожании минимального набора продуктов в Новосибирской области с начала 2020 года на 14%.

В июле ее стоимость составила 4766 рублей. Рост - 5%.

В потребительскую корзину входят 33 продуктов, получивших наибольший спрос у населения. В корзине доля хлеба, крупы и макаронных изделий составляет 26,9%, овощей – 21%, молочных продуктов – 19,7%, мясных продуктов – 16,1%, рыбы – 4,5%, яиц – 1,8%, жиров – 4,8%, чая, приправ – 3,4%, кондитерские изделия - 1,8%.

Самое большое подорожание зафиксировано в Республике Алтай - +7% к предыдущему месяцу. Наименьший прирост отмечен в Красноярском крае – 1,9%.

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