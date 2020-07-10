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В Новосибирске за 25 млн руб. продают участок застроенной территории

10 июля 2020, 12:10
Жильцы аварийных домов ждут расселения уже больше 30 лет

Участок земли, застроенный в 1927 году в Новосибирске, отдадут под реновацию. Речь идет о территории у площади Трубникова, где стоят два деревянных двухэтажных дома. По проекту, жильцов дома расселят до 2022 года.

Мэрия объявила аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах ул. Нарымской и Обдорской. Согласно независимой оценки стоимость договора составит 25,3 млн рублей. Площадь территории – 2608 кв.м. Подлежащие сносу из-за аварийного состояния дома находятся по адресу: ул. Нарымская, 78 и ул. Обдорская, 73.

Победителю предстоит разработать проект планировки территории до мая 2021 года, а в 2022 году решить вопрос с переселением жильцов. Собственники квартир на Нарымской получат возмещение из изымаемое жилье и землю. В обязанности мэрии входит расселение жильцов дома на Обдорской.

На месте аварийных домов до конца 2025 года должны появиться новые объекты.

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