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В Новосибирске снесли около 300 киосков

30 августа 2020, 13:05
Демонтируют объекты в принудительном порядке

Около 300 киосков, незаконно установленных на муниципальной земле, снесли с начала года в Новосибирске.

Все они находились в Октябрьском районе. Для сноса объектов закупили специализированную технику. Только за месяц избавились от 38 киосков, ограждений, шлагбаумов. Суд признал, что объекты были установлены на земле муниципалитета незаконно, сообщил глава района Яков Чагин.

Только за год обнаружено более 500 подобных построек, большая часть - это гаражи.

На данный момент нелегально работают 50 киосков.

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