В Новосибирске снесли около 300 киосков

Все они находились в Октябрьском районе. Для сноса объектов закупили специализированную технику. Только за месяц избавились от 38 киосков, ограждений, шлагбаумов. Суд признал, что объекты были установлены на земле муниципалитета незаконно, сообщил глава района Яков Чагин.