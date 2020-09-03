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В Новосибирске открыли детскую площадку за 2 млн рублей

3 сентября 2020, 11:29
В рамках проекта ЕР построили уже 60 объектов

На Юго-Западном массиве Новосибирска появилась современная детская площадка за два миллиона рублей. Проект был реализован «Единой Россией».

Объект появился рядом с другой зоной отдыха для детей. На площадке дети могут играть в мини-футбол и баскетбол.

В 2020 года по проекту «Территория детства» в городе появилось почти три десятка детских площадок и спортивных объектов.

Депутат горсовета Дмитрий Асанцев заявил, что детские площадки должны появиться и в других новосибирских города, к примеру, в Бердске, Искитиме, Оби.

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