В Новосибирске открыли детскую площадку за 2 млн рублей

На Юго-Западном массиве Новосибирска появилась современная детская площадка за два миллиона рублей. Проект был реализован «Единой Россией».
Объект появился рядом с другой зоной отдыха для детей. На площадке дети могут играть в мини-футбол и баскетбол.
В 2020 года по проекту «Территория детства» в городе появилось почти три десятка детских площадок и спортивных объектов.
Депутат горсовета Дмитрий Асанцев заявил, что детские площадки должны появиться и в других новосибирских города, к примеру, в Бердске, Искитиме, Оби.