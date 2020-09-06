Новосибирцев призывают спасти Байкал

Байкал - это самое глубокое озеро планеты, и совершенно уникальный природный объект. Это самый крупный природный резервуар пресной воды на планете, в озере и около него обитают животные, которых нет больше нигде в мире. Но цивилизация угрожает самобытному озеру. Рачок эпишура, которого называют хранителем чистоты Байкала, не справляется с бытовыми и промышленными отходами, которыми попадают в озеро.