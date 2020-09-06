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Новосибирцев призывают спасти Байкал

6 сентября 2020, 15:18
Неравнодушных ппросят подписать петицию.

Сегодня 6 сентября в России отмечают День Байкала. В Новосибирске об этом празднике напоминает на своих страничках в соцсетях Новосибирский зоопарк. А основные мероприятия проходят, естественно, в Иркутской области.

Байкал - это самое глубокое озеро планеты, и совершенно уникальный природный объект. Это самый крупный природный резервуар пресной воды на планете, в озере и около него обитают животные, которых нет больше нигде в мире. Но цивилизация угрожает самобытному озеру. Рачок эпишура, которого называют хранителем чистоты Байкала, не справляется с бытовыми и промышленными отходами, которыми попадают в озеро.

Как заявляют специалисты Новосибирского зоопарка, спасти Байкал от человека сможет только человек. Экологи призывают не оставлять после себя мусор, а также присоединяться к природоохранным акциям. Неравнодушных новосибирцев призывают подписать петицию за сохранение чистоты Байкала.

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#Новости#Экология
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