Новосибирцев призывают спасти Байкал

Сегодня 6 сентября в России отмечают День Байкала. В Новосибирске об этом празднике напоминает на своих страничках в соцсетях Новосибирский зоопарк. А основные мероприятия проходят, естественно, в Иркутской области.
Байкал - это самое глубокое озеро планеты, и совершенно уникальный природный объект. Это самый крупный природный резервуар пресной воды на планете, в озере и около него обитают животные, которых нет больше нигде в мире. Но цивилизация угрожает самобытному озеру. Рачок эпишура, которого называют хранителем чистоты Байкала, не справляется с бытовыми и промышленными отходами, которыми попадают в озеро.
Как заявляют специалисты Новосибирского зоопарка, спасти Байкал от человека сможет только человек. Экологи призывают не оставлять после себя мусор, а также присоединяться к природоохранным акциям. Неравнодушных новосибирцев призывают подписать петицию за сохранение чистоты Байкала.