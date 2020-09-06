ЦБ сообщил о всплеске жалоб новосибирцев на кредитные организации

В первом полугодии текущего года рост числа жалоб в Центробанк на организации, осуществляющие в Новосибирской области потребительское и ипотечное кредитование, вырос от 40 до 100%. Такие цифры приводит РБК Новосибирск со ссылкой на специалистов Сибирского ГУ Банка России.
За шесть месяцев регулятору поступило более тысячи жалоб на потребительское кредитование и более 300 жалоб — на ипотечное. Особенно велик рост недовольства ипотечными организациями. «Практически весь прирост полугодия пришелся на апрель. 3 апреля вступил в силу закон о кредитных каникулах из-за коронавируса. Новое регулирование вызвало много вопросов — по размеру кредитов, по которым можно взять каникулы, и по другим условиям», — приводит издание слова Марины Асаралиевой, первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России.
Сообщается, что уже в мае общее число жалоб снова снизилось практически до докоронавирусных показателей. Среди жалоб на банки лидируют проблемы с погашением кредитов, в том числе на отказ в реструктуризации и рефинансировании. Также новосибирцы недовольны навязыванием дополнительных услуг при заключении договора.