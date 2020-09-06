ЦБ сообщил о всплеске жалоб новосибирцев на кредитные организации

За шесть месяцев регулятору поступило более тысячи жалоб на потребительское кредитование и более 300 жалоб — на ипотечное. Особенно велик рост недовольства ипотечными организациями. «Практически весь прирост полугодия пришелся на апрель. 3 апреля вступил в силу закон о кредитных каникулах из-за коронавируса. Новое регулирование вызвало много вопросов — по размеру кредитов, по которым можно взять каникулы, и по другим условиям», — приводит издание слова Марины Асаралиевой, первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России.