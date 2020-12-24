Губернатор объявил 31 декабря выходным днем в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников передумал. Теперь он принял все-таки решение сделать 31 декабря выходным днем, о чем сообщила пресс-служба регионального правительства.
Напомним, ранее принципиальный Травников заявлял, что не будет издавать никаких документов по поводу 31 декабря. Он просто рекомендовал руководителям новосибирских организаций сделать этот день нерабочим или сокращенным хотя бы для женщин, чем навлек на себя гнев феминисток.
Возможной причиной изменения решения губернатора является рекомендация Путина. Накануне президент высказался о том, что 31 декабря должен стать выходным по всей стране.