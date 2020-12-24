Губернатор объявил 31 декабря выходным днем в Новосибирской области

Напомним, ранее принципиальный Травников заявлял, что не будет издавать никаких документов по поводу 31 декабря. Он просто рекомендовал руководителям новосибирских организаций сделать этот день нерабочим или сокращенным хотя бы для женщин, чем навлек на себя гнев феминисток.