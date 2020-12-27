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У рынка в Бердске в 38-градусный мороз сгорел «Фольксваген Гольф»

27 декабря 2020, 14:48
Выгорел моторный отсек.

Утром 27 декабря у центрального рынка в Бердске загорелся «Фольксваген Гольф». Пожар случился около дома №24 по улице Комсомольской. О происшествии сообщает сайт Бердск-Онлайн.

Прибывшие пожарные быстро потушили горевшую иномарку. Площадь возгорания составила 1 на 1 метр. Выгорел моторный отсек.

Около машины находился и ее хозяин. Он не пострадал.

По словам владельца, из-за сильного мороза иномарка всю ночь стояла на прогреве. Утром хозяин выехал на ней и пошел на рынок. Сработала сигнализация. Мужчина выскочил и увидел пожар.

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