У рынка в Бердске в 38-градусный мороз сгорел «Фольксваген Гольф»

Утром 27 декабря у центрального рынка в Бердске загорелся «Фольксваген Гольф». Пожар случился около дома №24 по улице Комсомольской. О происшествии сообщает сайт Бердск-Онлайн.
Прибывшие пожарные быстро потушили горевшую иномарку. Площадь возгорания составила 1 на 1 метр. Выгорел моторный отсек.
Около машины находился и ее хозяин. Он не пострадал.
По словам владельца, из-за сильного мороза иномарка всю ночь стояла на прогреве. Утром хозяин выехал на ней и пошел на рынок. Сработала сигнализация. Мужчина выскочил и увидел пожар.