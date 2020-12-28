Новые ФАПы открыли в Черепановском районе по нацпроекту «Здравоохранение»

«К открытию мы шли практически десять лет. Всё оборудование в ФАПах новое, здания тёплые, светлые и просторные, за что отдельное спасибо подрядчикам, выполнившим работы качественно и в срок», – рассказала главный врач Черепановской ЦРБ Наталья Талалаева. Она добавила, что в ФАПах есть все для оказания неотложной медицинской помощи.