Новые ФАПы открыли в Черепановском районе по нацпроекту «Здравоохранение»

Новые модульные ФАПы открылись накануне Нового года в селе Романово и поселке Отважный Черепановского района. Как заявила замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова, объекты построены по нацпроекту «Здравоохранение».
Фельдшерско-акушерские пункты призваны улучшить качество жизни в сельской местности. В Черепановском районе с введением двух новых объектов число ФАПов достигло семи.
«К открытию мы шли практически десять лет. Всё оборудование в ФАПах новое, здания тёплые, светлые и просторные, за что отдельное спасибо подрядчикам, выполнившим работы качественно и в срок», – рассказала главный врач Черепановской ЦРБ Наталья Талалаева. Она добавила, что в ФАПах есть все для оказания неотложной медицинской помощи.
Всего в 2020 году в Новосибирской области продолжается ввод в эксплуатацию более 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Уже построено за 5 лет около 90 ФАПов. Самым ударным был 2019 года, когда возведено 30 объектов.
Подготовлены списки медицинских объектов и на следующие три года. На очереди к открытию ФАПы в Краснозерском районе. Церемония назначена на 30 декабря.