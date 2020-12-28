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Новые ФАПы открыли в Черепановском районе по нацпроекту «Здравоохранение»

28 декабря 2020, 15:05
Подготовлены списки медицинских объектов и на следующие три года.

Новые модульные ФАПы открылись накануне Нового года в селе Романово и поселке Отважный Черепановского района. Как заявила замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова, объекты построены по нацпроекту «Здравоохранение».

Фельдшерско-акушерские пункты призваны улучшить качество жизни в сельской местности. В Черепановском районе с введением двух новых объектов число ФАПов достигло семи.

«К открытию мы шли практически десять лет. Всё оборудование в ФАПах новое, здания тёплые, светлые и просторные, за что отдельное спасибо подрядчикам, выполнившим работы качественно и в срок», – рассказала главный врач Черепановской ЦРБ Наталья Талалаева. Она добавила, что в ФАПах есть все для оказания неотложной медицинской помощи.

Всего в 2020 году в Новосибирской области продолжается ввод в эксплуатацию более 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Уже построено за 5 лет около 90 ФАПов. Самым ударным был 2019 года, когда возведено 30 объектов.

Подготовлены списки медицинских объектов и на следующие три года. На очереди к открытию ФАПы в Краснозерском районе. Церемония назначена на 30 декабря.

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