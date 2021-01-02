В Новосибирске мусоровоз застрял в металлических воротах двора многоэтажного дома

Сегодня, 2 января, В Дзержинском районе Новосибирска мусоровоз застрял в металлических воротах. Он выезжал с территории двора дома №260/1 по улице Бориса Богаткова и не вписался в габариты.
Грузовик Scania задел левую воротину и застряла в створе. О происшествии рассказали подписчики сообщества АСТ-54.
- К сожалению, во многих дворах Новосибирска нет никаких условий для работы больших машин коммунальных служб: проезды узкие, много заборов, шлагбаумов и припаркованных автомобилей, — рассказал очевидец.