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В Новосибирске мусоровоз застрял в металлических воротах двора многоэтажного дома

2 января 2021, 13:10
Авария произошла на улице Богоаткова

Сегодня, 2 января, В Дзержинском районе Новосибирска мусоровоз застрял в металлических воротах. Он выезжал с территории двора дома №260/1 по улице Бориса Богаткова и не вписался в габариты.

Грузовик Scania задел левую воротину и застряла в створе. О происшествии рассказали подписчики сообщества АСТ-54.

- К сожалению, во многих дворах Новосибирска нет никаких условий для работы больших машин коммунальных служб: проезды узкие, много заборов, шлагбаумов и припаркованных автомобилей, — рассказал очевидец.

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#Новости#Происшествия#Видео
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