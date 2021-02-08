Основатель сети «Вилка-Ложка» откроет в Новосибирске необычный частный парк

До сих пор в Новосибирске не было подобных объектов. Общая площадь частного парка составляет 15,4 га. Здесь уже есть Дом Земли, большая часть которого находится под искусственным холмом, амфитеатр и критский лабиринт — центр парка, который состоит из стеклянного Монумента Истины и огромного спящего дракона с горельефами вокруг него.