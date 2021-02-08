Основатель сети «Вилка-Ложка» откроет в Новосибирске необычный частный парк

Posted 8 февраля 2021, 05:52
Published 8 февраля 2021, 05:52
Modified 15 сентября 2022, 22:03
Updated 15 сентября 2022, 22:03
Под Новосибирском летом откроется огромный частный парк, инвестиции в который составляют 200 миллионов рублей. Это проект основателя сети «Вилка-Ложка» Андрея Алексеева.
Открыть уникальный парк планировали еще в прошлом году, но помешал коронавирус. Теперь начался поиск сотрудников для работы. Сюда требуются администратор, инструктор-спасатель на пляж, оператор парковых павильонов, кассир, электрик и другие работники. Пока владельцы парка рассчитывают набрать их из соседних коттеджных поселков и расположенного неподалеку микрорайона «Светлый», но, возможно, организуют и подвоз из Новосибирска, сообщает НГС.
«Мира Парк», как называется новое место отдыха, должен стать сезонным - людей приглашают на работу с 1 мая по 30 сентября. Точная дата открытия пока не называется, как и зарплаты.
До сих пор в Новосибирске не было подобных объектов. Общая площадь частного парка составляет 15,4 га. Здесь уже есть Дом Земли, большая часть которого находится под искусственным холмом, амфитеатр и критский лабиринт — центр парка, который состоит из стеклянного Монумента Истины и огромного спящего дракона с горельефами вокруг него.