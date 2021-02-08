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Posted 8 февраля 2021, 05:52

Published 8 февраля 2021, 05:52

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

Основатель сети «Вилка-Ложка» откроет в Новосибирске необычный частный парк

8 февраля 2021, 05:52
Его площадь составляет 15,4 гектара.

Под Новосибирском летом откроется огромный частный парк, инвестиции в который составляют 200 миллионов рублей. Это проект основателя сети «Вилка-Ложка» Андрея Алексеева.

Открыть уникальный парк планировали еще в прошлом году, но помешал коронавирус. Теперь начался поиск сотрудников для работы. Сюда требуются администратор, инструктор-спасатель на пляж, оператор парковых павильонов, кассир, электрик и другие работники. Пока владельцы парка рассчитывают набрать их из соседних коттеджных поселков и расположенного неподалеку микрорайона «Светлый», но, возможно, организуют и подвоз из Новосибирска, сообщает НГС.

«Мира Парк», как называется новое место отдыха, должен стать сезонным - людей приглашают на работу с 1 мая по 30 сентября. Точная дата открытия пока не называется, как и зарплаты.

До сих пор в Новосибирске не было подобных объектов. Общая площадь частного парка составляет 15,4 га. Здесь уже есть Дом Земли, большая часть которого находится под искусственным холмом, амфитеатр и критский лабиринт — центр парка, который состоит из стеклянного Монумента Истины и огромного спящего дракона с горельефами вокруг него.

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