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Директор новосибирского завода задолжал работникам 34 миллиона

1 марта 2021, 16:27
Теперь он предстанет перед судом.

В Новосибирске предстанет перед судом генеральный директор ООО ««Завод Сибирского Технологического Машиностроения «ЭМУР», который обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам и сокрытии денег от налоговой. Об этом сегодня, 1 марта, рассказали в Следственном комитете.

По версии следствия, с января 2018 по февраль 2019 года руководитель предприятия, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам в размере 19,5 млн рублей, а также о приостановке налоговым органом операций по счетам, скрыл деньги завода на общую сумму 60 млн рублей. Из этих средств должна была оплачена недоимка.

С февраля 2019 года по ноябрь 2020 года он же, имея деньги, не выплачивал зарплату и другие выплаты 93 работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Общая сумма долга перед сотрудниками составила около 34 миллионов рублей. В то же время на счета подконтрольных ему организаций поступило 106,5 миллиона. При этом на зарплату директор направил только 15 миллионов, частично погасив задолженность.

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