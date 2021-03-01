Директор новосибирского завода задолжал работникам 34 миллиона

С февраля 2019 года по ноябрь 2020 года он же, имея деньги, не выплачивал зарплату и другие выплаты 93 работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР». Общая сумма долга перед сотрудниками составила около 34 миллионов рублей. В то же время на счета подконтрольных ему организаций поступило 106,5 миллиона. При этом на зарплату директор направил только 15 миллионов, частично погасив задолженность.