atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске достроили «Сталин-Хаус»

1 марта 2021, 19:03
Фасад здания снабжен светящимся экраном и часами.

В Новосибирске достроили и ввели в эксплуатацию апарт-комплекс «Сталин-Хаус». Здание на улице Титова возводилось более двух лет. Фасад здания снабжен светящимся экраном и часами.

Как рассказали в компании-застройщике «Ренессанс и К», свое название здание получила не в честь известного и неоднозначного политического деятеля. Просто рядом с площадью Станиславского стоит дома сталинской эпохи. Они имеют статус исторических памятников.

В облике нового здания также нашлось место сталинскому ампиру. Общая площадь 8-этажного апарт-комплекса — 8500 кв. метров. Имеется стоянка на 45 автомобилей.

Материалы по теме
На месте дома-коммуны в Новосибирске построят дом с тремя подземными этажамиУниверсальный спорткомплекс построят в Кольцово в 2021 годуНа месте ДК «Сибсельмаш» в Новосибирске построят ТЦ с гостиницей
#Новости#Город
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52