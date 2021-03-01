В Новосибирске достроили «Сталин-Хаус»

В Новосибирске достроили и ввели в эксплуатацию апарт-комплекс «Сталин-Хаус». Здание на улице Титова возводилось более двух лет. Фасад здания снабжен светящимся экраном и часами.
Как рассказали в компании-застройщике «Ренессанс и К», свое название здание получила не в честь известного и неоднозначного политического деятеля. Просто рядом с площадью Станиславского стоит дома сталинской эпохи. Они имеют статус исторических памятников.
В облике нового здания также нашлось место сталинскому ампиру. Общая площадь 8-этажного апарт-комплекса — 8500 кв. метров. Имеется стоянка на 45 автомобилей.