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Новосибирец сломал ногу годовалому малышу из-за ночного плача

4 марта 2021, 14:22
Теперь он находится под подпиской о невыезде.

Житель поселку Сузун Новосибирской области сломал ногу годовалому малышу из-за ночного плача. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах рассказала КП-Новосибирск.

В ночь на 13 февраля 19-летний парень находился дома у своей девушки. Ее годовалый ребенок не мог заснуть и плакал, находясь в кроватке. Около часа ночи подозреваемый подошел к маленькому мальчику, схватил его за ногу и вывернул.

Врачи диагностировали у ребенка перелом. Начато расследование обстоятельств произошедшего. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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#Новости#Происшествия
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