Новосибирец сломал ногу годовалому малышу из-за ночного плача

Житель поселку Сузун Новосибирской области сломал ногу годовалому малышу из-за ночного плача. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах рассказала КП-Новосибирск.
В ночь на 13 февраля 19-летний парень находился дома у своей девушки. Ее годовалый ребенок не мог заснуть и плакал, находясь в кроватке. Около часа ночи подозреваемый подошел к маленькому мальчику, схватил его за ногу и вывернул.
Врачи диагностировали у ребенка перелом. Начато расследование обстоятельств произошедшего. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.