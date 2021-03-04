Новосибирец сломал ногу годовалому малышу из-за ночного плача

В ночь на 13 февраля 19-летний парень находился дома у своей девушки. Ее годовалый ребенок не мог заснуть и плакал, находясь в кроватке. Около часа ночи подозреваемый подошел к маленькому мальчику, схватил его за ногу и вывернул.