В Новосибирске закрылся офис кредитного кооператива «Зенит»

Новый договор не оговаривает сроков выдачи денег. Документ предусматривает очень длительную процедуру возврата денег, по которой вкладчик обязан уведомить о желании расторгнуть договор за 90 дней, а затем в течение 170 суток будет составлен график выплат, но насколько он растянется неизвестно.