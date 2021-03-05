В Новосибирске закрылся офис кредитного кооператива «Зенит»

В Новосибирске закрылся офис кредитно-потребительского кооператива «Зенит» на Советской. Ранее его вкладчики жаловались, что не могут забрать у организации свои деньги. В феврале общая сумма требований составляла около 10 миллионов рублей.
О закрытии представительства кооператива сообщает НГС со ссылкой на пайщиков. По свидетельству одного из них, людям предлагают обращаться в другой офис на улице Сибиряков-Гвардейцев, чтобы перезаключить договоры.
Людей, которые не могут получить деньги, обзванивал некий антикризисный менеджер, представившийся по фамилии Смирнов. Им предлагали заключить соглашение о досрочном расторжении старого договора, по которому выплаты не были произведены.
- Причем указывают в этом соглашении, что деньги якобы были получены. И заключают договор на новый КПК «Зенит» с новыми реквизитами в Ульяновске, — рассказывают вкладчики.
Новый договор не оговаривает сроков выдачи денег. Документ предусматривает очень длительную процедуру возврата денег, по которой вкладчик обязан уведомить о желании расторгнуть договор за 90 дней, а затем в течение 170 суток будет составлен график выплат, но насколько он растянется неизвестно.
Несколько вкладчиков согласились на такую форму. С каждым беседуют индивидуально при закрытых дверях.