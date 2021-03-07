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Экс-губернатор Юрченко раскритиковал мэра Новосибирска Локтя

7 марта 2021, 15:14
В бытность его губернатором он «не спускал таких вещей».

Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко высказался о скандальной продаже городскими властями участка земли в Академгородке. Местные жители хотели бы видеть там сквер, но будет построен деловой центр.

Как рассказал бывший глава региона журналистам Сибкрай, сделка может привлечь внимание правоохранительных органов. Она была проведена без торгов.

Юрченко уверен, что нарушения в этой сделке имеются, а виноват в них мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Схема по улице Демакова или от «большого» ума, или от большой наглости и чувства безнаказанности. Безобразно, непрофессионально, неправильно, неграмотно» - рассказал Василий Юрченко. Он добавил, что в бытность его губернатором он «не спускал таких вещей».

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