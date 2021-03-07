Экс-губернатор Юрченко раскритиковал мэра Новосибирска Локтя

Юрченко уверен, что нарушения в этой сделке имеются, а виноват в них мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Схема по улице Демакова или от «большого» ума, или от большой наглости и чувства безнаказанности. Безобразно, непрофессионально, неправильно, неграмотно» - рассказал Василий Юрченко. Он добавил, что в бытность его губернатором он «не спускал таких вещей».