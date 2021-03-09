atas.info
ГлавноеВсе новости

В Минцифры Новосибирской области не согласны с обвинением в картельном сговоре

9 марта 2021, 18:54
Чиновники намерены обжаловать решение УФАС в арбитражном суде.

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области прокомментировало информацию, распространенную УФАС по НСО. Антимонопольщики обвинили чиновников в картельном сговоре и незаконных контактах с ООО «ПСК ОПТИКОМ» и ООО «Оптиком».

В региональном правительстве с обвинениями не согласны. «В соответствии с решением комиссии УФАС России по Новосибирской области «Министерство не заключало и не реализовывало антиконкурентных соглашений. Государственный контракт заключен на конкурсной основе. В открытых конкурсных торгах приняли участие семь компаний, в том числе из других регионов», - говорится в релизе.

Чиновники намерены обжаловать решение УФАС в арбитражном суде. Напомним, по мнению антимонопольного ведомства, правительство провело неконкурентные торги по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на 394 миллиона рублей.

Материалы по теме
Новосибирский «картельный» сговор назван в числе самых громких дел 2020 годаВ Новосибирском УФАС назвали лидирующие по числу нарушений отраслиО снижении жалоб по закону о госзакупках рассказали в УФАС Новосибирской области
#Новости#Криминал
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52