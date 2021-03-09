В Минцифры Новосибирской области не согласны с обвинением в картельном сговоре

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области прокомментировало информацию, распространенную УФАС по НСО. Антимонопольщики обвинили чиновников в картельном сговоре и незаконных контактах с ООО «ПСК ОПТИКОМ» и ООО «Оптиком».
В региональном правительстве с обвинениями не согласны. «В соответствии с решением комиссии УФАС России по Новосибирской области «Министерство не заключало и не реализовывало антиконкурентных соглашений. Государственный контракт заключен на конкурсной основе. В открытых конкурсных торгах приняли участие семь компаний, в том числе из других регионов», - говорится в релизе.
Чиновники намерены обжаловать решение УФАС в арбитражном суде. Напомним, по мнению антимонопольного ведомства, правительство провело неконкурентные торги по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на 394 миллиона рублей.