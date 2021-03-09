В Минцифры Новосибирской области не согласны с обвинением в картельном сговоре

В региональном правительстве с обвинениями не согласны. «В соответствии с решением комиссии УФАС России по Новосибирской области «Министерство не заключало и не реализовывало антиконкурентных соглашений. Государственный контракт заключен на конкурсной основе. В открытых конкурсных торгах приняли участие семь компаний, в том числе из других регионов», - говорится в релизе.