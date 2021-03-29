В Новосибирске назвали стоимость безлимитного проездного

Posted 29 марта 2021, 05:18
Published 29 марта 2021, 05:18
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
Безлимитный проездной внедряют с 1 апреля 2021 года в общественном транспорте Новосибирска.
Как пишет мэрия со ссылкой на начальника управления пассажирских перевозок Владимира Кондаурова, технические вопросы решены, терминалы настроены на работу по новым правилам, осталось подписать с перевозчиками допсоглашение.
Он уточнил, что выпуска нового проездного не будет, предполагается «прошивка» имеющейся транспортной карты. Купить проездной можно за 2450 рублей в любой точке по продаже карт.