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Posted 29 марта 2021, 05:18

Published 29 марта 2021, 05:18

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

В Новосибирске назвали стоимость безлимитного проездного

29 марта 2021, 05:18
Безлимитный проездной будет использоваться на всех видах транспорта по регулируемому тарифу.

Безлимитный проездной внедряют с 1 апреля 2021 года в общественном транспорте Новосибирска.

Как пишет мэрия со ссылкой на начальника управления пассажирских перевозок Владимира Кондаурова, технические вопросы решены, терминалы настроены на работу по новым правилам, осталось подписать с перевозчиками допсоглашение.

Он уточнил, что выпуска нового проездного не будет, предполагается «прошивка» имеющейся транспортной карты. Купить проездной можно за 2450 рублей в любой точке по продаже карт.

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