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Posted 13 апреля 2021, 11:09

Published 13 апреля 2021, 11:09

Modified 16 сентября 2022, 20:38

Updated 16 сентября 2022, 20:38

Новосибирские аграрии с начала года получили 600 миллионов рублей компенсации

13 апреля 2021, 11:09
Деньги частично возместили затраты на новую технику.

С начала года новосибирские аграрии получили порядка 600 миллионов рублей из областного бюджета в качестве компенсации части затрат на новую технику. Об этом сегодня, 13 апреля, редакции Atas.info сообщили в региональном правительстве.

О мерах государственной поддержки сельхозпроизводителей при покупке техники и оборудования речь шла в ходе пресс-тура на предприятии «Агротрак» в селе Верх-Тула. Здесь прошло выездное практическое занятие в рамках курсов повышения квалификации инженеров сельхозпредприятий и фермерских хозяйств региона.

- С начала года сельхозпроизводители области уже закупили 568 единиц техники. Для сравнения: в 2020 году на начало апреля было приобретено 370 единиц, – рассказал начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения регионального минсельхоза Евгений Зайцев. Именно на эти цели и пошло около 600 миллионов рублей компенсации.

По словам Зайцева, хозяйства региона приобретают все больше высокопроизводительной и энергонасыщенной крупной техники. Теперь тракторы, комбайны и посевные комплексы укомплектованы еще и цифровыми системами. Поэтому инженерам необходимы новые компетенции.

- Минсельхоз ежегодно проводит курсы повышения квалификации для инженеров. В этом году обучение вызвало очень большой интерес, на курсы записалось больше 60 человек. Занятия оплачивает областной бюджет, - рассказал чиновник.

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