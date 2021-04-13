Новосибирские аграрии с начала года получили 600 миллионов рублей компенсации

- С начала года сельхозпроизводители области уже закупили 568 единиц техники. Для сравнения: в 2020 году на начало апреля было приобретено 370 единиц, – рассказал начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения регионального минсельхоза Евгений Зайцев. Именно на эти цели и пошло около 600 миллионов рублей компенсации.