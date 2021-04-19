В Бердске адвокат выманила полмиллиона рублей у своей клиентки

Суд установил, что в декабре 2019 года адвокат представляла в суде на бракоразводном процессе женщину. Она заявила своей клиентке, что неким третьим лицам нужно передать 500 тысяч рублей за вынесение судебного решения в ее пользу. В действительности она никаких действий в пользу истицы делать не собиралась.