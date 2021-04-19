В Бердске адвокат выманила полмиллиона рублей у своей клиентки

Posted 19 апреля 2021, 13:48
Published 19 апреля 2021, 13:48
Modified 16 сентября 2022, 20:39
Updated 16 сентября 2022, 20:39
В Бедске суд признал виновной адвоката по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество, совершённое в крупном размере. Она выманила полмиллиона рублей у своей клинетки.
Суд установил, что в декабре 2019 года адвокат представляла в суде на бракоразводном процессе женщину. Она заявила своей клиентке, что неким третьим лицам нужно передать 500 тысяч рублей за вынесение судебного решения в ее пользу. В действительности она никаких действий в пользу истицы делать не собиралась.
Заподозрив неладное, женщина обратилась с заявлением в Управление ФСБ России по Новосибирской области. Под контролем оперативных сотрудников при передаче денежных средств адвокат была задержана. Приговором суда адвокату назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.