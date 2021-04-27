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Новосибирский школьник завоевал золото на Международной Менделеевской олимпиаде

27 апреля 2021, 16:50
Победителем стал ученик 11 класса Степан Епифанцев

Российские школьники завоевали семь золотых медалей на 55-ой Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Среди них - ученик 11 класса из Новосибирской области Степан Епифанцев.

Организаторами 55-й Менделеевской олимпиады выступили химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и Группа «ЕвроХим».

Всего в 55-й Международной Менделеевской олимпиаде участвовали 145 школьников из 28 стран. Они разыграли 43 бронзовых, 29 серебряных и 15 золотых медалей.

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