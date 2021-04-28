В Новосибирске на однокомнатную квартиру можно накопить за 8 лет

Среднестатистический новосибирец, зарабатывающий в месяц 46,5 тыс. рублей, сможет купить однокомнатную квартиру за 3,18 млн рублей только через 8 лет. Безусловно, такой финансовой возможностью обладают не все сибиряки. Заработок начинающего специалиста, бухгалтера в 39,3 тыс. рублей позволит приобрести недвижимость только через 10 лет. Юристам, госслужащим, специалистам сфере красоты придется копить 9 лет, а маркетологам, медикам и менеджерам по продажам – 8 лет.