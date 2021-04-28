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В Новосибирске на однокомнатную квартиру можно накопить за 8 лет

28 апреля 2021, 10:14
Топ-менеджеры могут накопить на жилье за 5 лет.

Жители Новосибирска могут накопить на однокомнатную квартиру или первоначальный взнос по ипотеке за восемь лет.

Аналитики онлайн-рекрутинга hh.ru и ЦИАН выяснили, за сколько лет жители городов России смогут заработать на собственное жилье. Они проанализировали данные по зарплатам, цены на недвижимость на вторичном рынке, средние ставки по ипотеки на вторичку и прожиточный минимум россиян с учетом их проживания.

Лучшие финансовые возможности оказались у жителей Челябинска, Оренбурга, Саратова. Там обзавестись собственным жильем можно в течение пяти лет.

Среднестатистический новосибирец, зарабатывающий в месяц 46,5 тыс. рублей, сможет купить однокомнатную квартиру за 3,18 млн рублей только через 8 лет. Безусловно, такой финансовой возможностью обладают не все сибиряки. Заработок начинающего специалиста, бухгалтера в 39,3 тыс. рублей позволит приобрести недвижимость только через 10 лет. Юристам, госслужащим, специалистам сфере красоты придется копить 9 лет, а маркетологам, медикам и менеджерам по продажам – 8 лет.

Лучшие финансовые возможности оказались у работников сферы добычи сырья, топ-менеджеров. Они смогут приобрести однокомнатную квартиру в Новосибирске уже через 5 лет.

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