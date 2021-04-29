Новосибирцы смогут пройти диспансеризацию и вакцинацию в майские праздники

По словам министра здравоохранения Константина Хальзова, система здравоохранения будут работать в праздники и нерабочие дни в мае. Кроме того, с 4 по 7 мая профосмотры можно будет пройти на территории крупных торговых центров. Там будут организованы мобильные пункты.