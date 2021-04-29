Новосибирцы смогут пройти диспансеризацию и вакцинацию в майские праздники

Жители Новосибирской области смогут вакцинироваться от коронавируса и пройти диспансеризацию в майские праздники. Пациентов будут принимать по записи во всех поликлиниках региона.
По словам министра здравоохранения Константина Хальзова, система здравоохранения будут работать в праздники и нерабочие дни в мае. Кроме того, с 4 по 7 мая профосмотры можно будет пройти на территории крупных торговых центров. Там будут организованы мобильные пункты.
Вакцину от коронавируса поставили более 208 тысяч местных жителей. Два компонента ввели более 122 тыс. человек.