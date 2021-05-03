В Новосибирске за три года отремонтируют улицу Ипподромскую

В Новосибирске объявлен аукцион на ремонт улицы Ипподромской. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
На двух участках работы будут идти три года. Это участки от улицы Кривощёковской до Военной и от Гоголя до Танковой. Запланированная длина дороги, которую предстоит реконструировать, составляет 3606,23 метра.
Победителям тендера предстоит выполнить фрезерование, положить выравнивающий слой и асфальтовое покрытие. На реконструируемом участке поднимут смотровые и дождеприемные колодцы.
На финальном этапе необходимо нанести разметку и установить пешеходные ограждения и светофоры. Первый этап работ должен завершиться в сентябре этого года.