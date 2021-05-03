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В Новосибирской области открыли грибной сезон

3 мая 2021, 13:58
Первым, кто разыскал гриб, стал новосибирец Илья Песчинский.

В Новосибирской области открылся грибной сезон. Любители тихой охоты начали находить первые трофеи. В этом году первым, кто разыскал гриб, стал новосибирец Илья Песчинский.

30 апреля он нашел в лесу сразу два сморчка. Этим счастливый грибник поделился с земляками в соцсетях.

В профильном сообществе был запущен конкурс, согласно условиям которого обладателю первого гриба полагается денежный приз. Для этого достаточно разместить в сообществе фото или видео трофея.

Обычно первые подберезовики и боровики появляются через 3-4 недели после сморчков. В этом году эксперты предсказали большой урожай лисичек.

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#Новости#Общество
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