В Новосибирской области открыли грибной сезон

В Новосибирской области открылся грибной сезон. Любители тихой охоты начали находить первые трофеи. В этом году первым, кто разыскал гриб, стал новосибирец Илья Песчинский.
30 апреля он нашел в лесу сразу два сморчка. Этим счастливый грибник поделился с земляками в соцсетях.
В профильном сообществе был запущен конкурс, согласно условиям которого обладателю первого гриба полагается денежный приз. Для этого достаточно разместить в сообществе фото или видео трофея.
Обычно первые подберезовики и боровики появляются через 3-4 недели после сморчков. В этом году эксперты предсказали большой урожай лисичек.