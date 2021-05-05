Развитие музеев обсудили в Новосибирской области

- Радостно, что в Новосибирской области много энтузиастов. Напомню – музей космонавтики в Коченево, аэродром «Мочище» и масштабное авиашоу, недалеко от Новосибирска. Благодаря энтузиастам, всего за несколько лет появилось удивительное место – «Галерея времени». Очень хотелось бы, чтобы все новосибирцы узнали, что в Новосибирске есть действительно «Галерея времени», где собраны не только вещи, которые знакомы нам с детства, но и абсолютно уникальные экспонаты, заслуживающие внимания самых любознательных посетителей, – заявил губернатор. Андрей Травников добавил, что любое посещение - это не просто экскурсия, это по сути дела совещание «на ногах», для того чтобы принять решение. Ему хочется, чтобы сюда приезжали не только жители города, но всего региона.