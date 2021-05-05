Развитие музеев обсудили в Новосибирской области

Сегодня, 5 мая, губернатор Андрей Травников провел выездное совещание, посвященное развитию в Новосибирской области музеев. В совещании, прошедшем на площадке музея ретро-техники «Галерея времени», приняли участие представители Правительства региона, мэрии г. Новосибирска.
- Радостно, что в Новосибирской области много энтузиастов. Напомню – музей космонавтики в Коченево, аэродром «Мочище» и масштабное авиашоу, недалеко от Новосибирска. Благодаря энтузиастам, всего за несколько лет появилось удивительное место – «Галерея времени». Очень хотелось бы, чтобы все новосибирцы узнали, что в Новосибирске есть действительно «Галерея времени», где собраны не только вещи, которые знакомы нам с детства, но и абсолютно уникальные экспонаты, заслуживающие внимания самых любознательных посетителей, – заявил губернатор. Андрей Травников добавил, что любое посещение - это не просто экскурсия, это по сути дела совещание «на ногах», для того чтобы принять решение. Ему хочется, чтобы сюда приезжали не только жители города, но всего региона.
Важность развития подобных музейных площадок отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его мнению, складывается туристический кластер, и город должен быть все более привлекательным для туристов, поэтому подобные площадки необходимо развивать.
Сегодня музей готовит программу, посвященную 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Музей «Галерея времени» открыл свои двери посетителям в сентябре 2020 года. Экспозиция музея включает в себя коллекцию раритетных машин и мотоциклов, предметы быта, демонстрирующие различные периоды истории нашей страны. 1 мая 2021 года для посетителей открылся новый корпус музея, в котором будет расположен «Музей СССР». В нем собрана крупнейшая коллекция предметов того времени, которые буквально переносят в прошлое и показывают, как выглядел быт среднестатистического жителя СССР.