В Новосибирске хотят застроить зеленую зону на ОбьГЭС

В Новосибирске мэрия передает под застройку квартал на улице Варшавской в районе ОбьГЭС. Участки с преобладанием зеленых насаждений выставлены на аукцион.
Общая площадь будущей стройплощадки - 5,6 тысяч квадратных метров на двух участках. Они разделены городской землей. За аренду участков власти просят 635 и 553 тысячи рублей в год.
По документам на месте кустов и деревьев могут появиться СТО, магазины, склады. Также разрешена автостоянка высотой до 16 этажей. Частичное ограничение накладывается из-за охранной зоны НГЭС «Ордынская».
Сейчас на том участке располагается небольшая парковка на 50 мест. Судя по всему, стоянка в этом районе очень востребована.