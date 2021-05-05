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В Новосибирске хотят застроить зеленую зону на ОбьГЭС

5 мая 2021, 18:27
За аренду участков просят 635 и 553 тысячи рублей в год.

В Новосибирске мэрия передает под застройку квартал на улице Варшавской в районе ОбьГЭС. Участки с преобладанием зеленых насаждений выставлены на аукцион.

Общая площадь будущей стройплощадки - 5,6 тысяч квадратных метров на двух участках. Они разделены городской землей. За аренду участков власти просят 635 и 553 тысячи рублей в год.

По документам на месте кустов и деревьев могут появиться СТО, магазины, склады. Также разрешена автостоянка высотой до 16 этажей. Частичное ограничение накладывается из-за охранной зоны НГЭС «Ордынская».

Сейчас на том участке располагается небольшая парковка на 50 мест. Судя по всему, стоянка в этом районе очень востребована.

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