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Posted 15 июля 2021, 06:13

Published 15 июля 2021, 06:13

Modified 25 декабря 2024, 15:36

Updated 25 декабря 2024, 15:36

В Новосибирске около площади Труда проложат трамвайную линию

15 июля 2021, 06:13
Возведение и благоустройство линии пройдет в рамках строительства четвертого платного моста через Обь.

В мэрии Новосибирска выдали разрешение на прокладку нового трамвайного маршрута. Он проляжет от улицы Широкой до Планировочной с выходом на Ватутина. Возведение и благоустройство линии пройдет в рамках строительства четвертого платного моста через Обь.

Соответствующий документ появился на муниципальном портале. Трамвайные пути пролягут по новой эстакаде. Длина маршрута составит 845 метров.

Строительство ведет та же компания, что и возводит мост через Обь. В ГК "ВИС" заявили, что работы начнутся уже в июле этого года.

#Город
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