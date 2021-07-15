В Новосибирске около площади Труда проложат трамвайную линию

Posted 15 июля 2021, 06:13
Published 15 июля 2021, 06:13
Modified 25 декабря 2024, 15:36
Updated 25 декабря 2024, 15:36
В мэрии Новосибирска выдали разрешение на прокладку нового трамвайного маршрута. Он проляжет от улицы Широкой до Планировочной с выходом на Ватутина. Возведение и благоустройство линии пройдет в рамках строительства четвертого платного моста через Обь.
Соответствующий документ появился на муниципальном портале. Трамвайные пути пролягут по новой эстакаде. Длина маршрута составит 845 метров.
Строительство ведет та же компания, что и возводит мост через Обь. В ГК "ВИС" заявили, что работы начнутся уже в июле этого года.