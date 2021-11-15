Новосибирские остановки в 2022 году украсят детскими рисунками

Posted 15 ноября 2021, 09:21
Published 15 ноября 2021, 09:21
Modified 16 сентября 2022, 21:30
Updated 16 сентября 2022, 21:30
В Новосибирске ТУАД организовали конкурс для школьников, которые могут разрисовать городские остановки. Заявки на участие можно отправлять до марта следующего года.
Нецензурные надписи и рекламу на остановках теперь закрасят детскими рисунками. ТУАД организовали конкурс, чтобы городские остановки преобразовались, а детское творчество оставило след.
Конкурсантов будут выбирать среди 5 и 11 классов. Летом 2022 года победители сами будут рисовать иллюстрации на павильонах.
Транспортная компания выдвигает условие, чтобы изображение было легким. Ежегодно остановки приводят в порядок. Работники удаляют надписи, объявления и убирают мусор. Уже в следующем году сибиряки смогут увидеть преобразовавшиеся остановочные павильоны.