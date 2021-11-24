В Новосибирске отстранили 165 работников электротранспорта без прививки

Posted 24 ноября 2021, 03:58
Published 24 ноября 2021, 03:58
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
В Новосибирске 165 сотрудников МКП «Горэлектротранс» не захотели вакцинироваться от Covid-19, поэтому руководство приняло решение не допустить их к рабочему месту.
Отметим, что санитарный врач обязал привить работников нескольких отраслей, среди них и работники общественного транспорта.
«Прецеденту» удалось узнать в транспортном департаменте мэрии, что на МКП трудятся 1 746 человек. Большинство привились, сертификаты о вакцинации не предоставили 9% коллектива, в том числе 17 водителей общественного транспорта.
Отстранение работников может сказаться на графике движения трамваев и троллейбусов. Даже если число подвижного состава не будут сокращать, то интервал придется увеличить.