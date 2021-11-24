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Posted 24 ноября 2021, 03:58

Published 24 ноября 2021, 03:58

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

В Новосибирске отстранили 165 работников электротранспорта без прививки

24 ноября 2021, 03:58
График работы электротранспорта могут изменить.

В Новосибирске 165 сотрудников МКП «Горэлектротранс» не захотели вакцинироваться от Covid-19, поэтому руководство приняло решение не допустить их к рабочему месту.

Отметим, что санитарный врач обязал привить работников нескольких отраслей, среди них и работники общественного транспорта.

«Прецеденту» удалось узнать в транспортном департаменте мэрии, что на МКП трудятся 1 746 человек. Большинство привились, сертификаты о вакцинации не предоставили 9% коллектива, в том числе 17 водителей общественного транспорта.

Отстранение работников может сказаться на графике движения трамваев и троллейбусов. Даже если число подвижного состава не будут сокращать, то интервал придется увеличить.

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#Транспорт
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