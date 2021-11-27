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В Новосибирске закрываются муниципальные бани

27 ноября 2021, 10:58
Фото: pixabay.com
В апреле шесть популярных мест парения должны перейти в руки коммерсантов, сохранив свое назначение.

В Новосибирске закрываются шесть оставшихся муниципальных бань. Они проработают в нынешнем статусе до апреля, после чего весь персонал уволят.

Здания бань мэрия планирует передать инвесторам. Предлогом является то, что у городе нет миллионов рублей на их содержание. По условиям сделки инвесторы должны будут сохранить основное назначение бань в соответствии с занимаемыми по него площадями, а на остальных вольны делать все, что решат.

Жителей Новосибирска волнует, изменятся ли и насколько цены в банях после того, как они станут частными. Пока же у них есть возможность попариться по установленным городом ценам.

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