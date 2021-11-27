В Новосибирске закрываются муниципальные бани

Здания бань мэрия планирует передать инвесторам. Предлогом является то, что у городе нет миллионов рублей на их содержание. По условиям сделки инвесторы должны будут сохранить основное назначение бань в соответствии с занимаемыми по него площадями, а на остальных вольны делать все, что решат.