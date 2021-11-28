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Компания «Брусника» подала иск к мэрии Новосибирска на 60 миллионов рублей

28 ноября 2021, 05:20
Фото: pixabay.com
Судебное заседание будет 14 декабря.

В Новосибирске компания «Брусника» потребовала взыскать 60 миллионов из городской мэрии. Информация появилась в документации Арбитражного суда.

Строительная компания направила иск в суд. «Брусника» хочет взыскать с мэрии 60,69 миллионов рублей.

Заседание назначили на 14 декабря 2021 года. Соответчиками будут выступать управление дорожного строительства и департамент транспорта.

Сама фирма требует компенсацию за затраты, которые пришлись на улицу Владимира Заровного. Учреждение в 2012 и 2017 году вложило деньги в муниципальную инфраструктуру, построив дорогу в микрорайоне «Европейский берег».

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