Зимний Новосибирск сравнили с Венецией из-за затопленных водой дорог

Posted 3 декабря 2021, 20:42
Published 3 декабря 2021, 20:42
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Зимний Новосибирск сравнили с Венецией. Столица Сибири напомнила ее жителям теплый итальянский город каналов из-за потоков воды на улицах.
В третий день зимы дороги Новосибирска покрылись огромными лужами, о чем рассказали подписчики сообщества АСТ-54. Свое дело сделали оттепель, мокрый снег и странным образом работающая ливневая канализация.
По прогнозам синоптиков выходные в Новосибирске окажутся последними теплыми днями в 2021 году. На смену оттепели придут морозы с температурами до -27 градусов.