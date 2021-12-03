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Posted 3 декабря 2021, 20:42

Published 3 декабря 2021, 20:42

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

Зимний Новосибирск сравнили с Венецией из-за затопленных водой дорог

3 декабря 2021, 20:42
Оттепель и мокрый снег привели к образованию огромных луж на улицах города.

Зимний Новосибирск сравнили с Венецией. Столица Сибири напомнила ее жителям теплый итальянский город каналов из-за потоков воды на улицах.

В третий день зимы дороги Новосибирска покрылись огромными лужами, о чем рассказали подписчики сообщества АСТ-54. Свое дело сделали оттепель, мокрый снег и странным образом работающая ливневая канализация.

По прогнозам синоптиков выходные в Новосибирске окажутся последними теплыми днями в 2021 году. На смену оттепели придут морозы с температурами до -27 градусов.

#Общество#Видео
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