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Posted 6 декабря 2021, 02:22

Published 6 декабря 2021, 02:22

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

Девушке из Новосибирска на косметической процедуре сожгли кожу

6 декабря 2021, 02:22
В ходе процедуры ощущался запах сгоревшей кожи.

Девушка из Новосибирска хотела убрать маленький шрам на лице и обратилась косметологу, в итоге ей сожгли кожу. Информацией сибирячка поделилась в сообществе «ЧС. Мастер и модель».

По словам девушке, у нее был маленький шрам на носу, но она хотела от него избавиться. Сибирячка нашла мастера в инстаграме и пришла на процедура. Ей устраняли шрам горячей плазмой, хотя сеанс должен проводиться с холодной. В ходе процедуры ощущался запах сгоревшей кожи.

После процедуры у нее остались покраснения и на участке слезла кожа. Изначально мастер обвинил клиентку в неправильном уходе. Потом все же девушке вернули деньги за процедуру.

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#Общество
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