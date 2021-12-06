Девушке из Новосибирска на косметической процедуре сожгли кожу

Posted 6 декабря 2021, 02:22
Published 6 декабря 2021, 02:22
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Девушка из Новосибирска хотела убрать маленький шрам на лице и обратилась косметологу, в итоге ей сожгли кожу. Информацией сибирячка поделилась в сообществе «ЧС. Мастер и модель».
По словам девушке, у нее был маленький шрам на носу, но она хотела от него избавиться. Сибирячка нашла мастера в инстаграме и пришла на процедура. Ей устраняли шрам горячей плазмой, хотя сеанс должен проводиться с холодной. В ходе процедуры ощущался запах сгоревшей кожи.
После процедуры у нее остались покраснения и на участке слезла кожа. Изначально мастер обвинил клиентку в неправильном уходе. Потом все же девушке вернули деньги за процедуру.