Девушке из Новосибирска на косметической процедуре сожгли кожу

По словам девушке, у нее был маленький шрам на носу, но она хотела от него избавиться. Сибирячка нашла мастера в инстаграме и пришла на процедура. Ей устраняли шрам горячей плазмой, хотя сеанс должен проводиться с холодной. В ходе процедуры ощущался запах сгоревшей кожи.