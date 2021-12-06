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Posted 6 декабря 2021, 08:41

Published 6 декабря 2021, 08:41

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

Новосибирская полиция проверила записки с просьбой о помощи

6 декабря 2021, 08:41
По указанному адресу проживает мужчина, который не в курсе о записке.

Новосибирские полицейские проверили записку с просьбой о помощи. Об этом сообщили редакции Atas.info в ГУ МВД.

Напомним, прохожие нашли странные записки на площади Станиславского. Новосибирцы обеспокоились, потому что на бумаге просили о помощи. На указанный адрес прибыли полицейские.

По их словам, по адресу из записки проживает мужчина. Помощь ему никакая не требовалась. Теперь правоохранителям придется установить, кому принадлежит данное «письмо».

Также полиция объяснила, что это не проделки детей. Такие предположения выдвигали пользователи в социальной сети «Инцидент Новосибирск».

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