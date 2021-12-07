В микрорайоне «Родники» новосибирские рабочие откачали воду после прорыва трубы

Posted 7 декабря 2021, 04:03
Published 7 декабря 2021, 04:03
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В Новосибирске откачали воду с дороги в микрорайоне «Родники». Напомним, коммунальная авария произошла утром, 7 декабря в Калининском районе на пересечении улиц Тюленина и Кочубея..
Произошел порыв трубы и затопило дорогу. Коммунальные рабочие откачали воду с кольца на перекрестке улиц Мясниковой и Курчатова. Вместе со снегом воду отправляют в КАМАЗы и вывозят. В нескольких жилмассивах отключили воду.
Как рассказали в «Горводоканале», вода жильцам поступит только вечером. По словам местных жителей, в некоторых квартирах вода уже поступила из резервного трубопровода.