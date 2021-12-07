В микрорайоне «Родники» новосибирские рабочие откачали воду после прорыва трубы

Произошел порыв трубы и затопило дорогу. Коммунальные рабочие откачали воду с кольца на перекрестке улиц Мясниковой и Курчатова. Вместе со снегом воду отправляют в КАМАЗы и вывозят. В нескольких жилмассивах отключили воду.