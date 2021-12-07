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Posted 7 декабря 2021, 04:03

Published 7 декабря 2021, 04:03

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В микрорайоне «Родники» новосибирские рабочие откачали воду после прорыва трубы

7 декабря 2021, 04:03
Авария произошла утром.

В Новосибирске откачали воду с дороги в микрорайоне «Родники». Напомним, коммунальная авария произошла утром, 7 декабря в Калининском районе на пересечении улиц Тюленина и Кочубея..

Произошел порыв трубы и затопило дорогу. Коммунальные рабочие откачали воду с кольца на перекрестке улиц Мясниковой и Курчатова. Вместе со снегом воду отправляют в КАМАЗы и вывозят. В нескольких жилмассивах отключили воду.

Как рассказали в «Горводоканале», вода жильцам поступит только вечером. По словам местных жителей, в некоторых квартирах вода уже поступила из резервного трубопровода.

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