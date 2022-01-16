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Водитель новосибирского автобуса №95 пропустил несколько остановок из-за пробок

16 января 02:54
Фото: АСТ-54
Водитель транспорта нарушил ПДД.

Водитель новосибирского автобуса №95 пропустил несколько остановок из-за пробок. Об этом написали очевидцы в сообществе «АСТ-54».

Инцидент был 15 января. По словам свидетелей, водитель общественного транспорта даже нарушил правила дорожного движения.

«Днём водитель 95 маршрута решил объехать пробку на Красном проспекте, свернув на Гоголя, далее Мичурина-Писарева, пропустив этим самым остановки «Метро Красный проспект» и «Достоевского». А ведь там ждут люди!» - написал возмущенный новосибирец.

По его словам, автобус повернул на улице Писарева в сторону Красного проспекта. В этот момент водитель не соблюдал правила ПДД. Он проехал из крайнего левого ряда, хотя поворот направо разрешён по данному перекрестку только из крайнего правого и среднего ряда.

В комментариях под постом некоторые люди возмутились поведением экипажа транспорта. Некоторые пошутили, что у нас в Новосибирске «антиобщественный транспорт», а некоторые спросили, точно ли водитель ехал с пассажирами.

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#Новости#Транспорт
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