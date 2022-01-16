Водитель новосибирского автобуса №95 пропустил несколько остановок из-за пробок

По его словам, автобус повернул на улице Писарева в сторону Красного проспекта. В этот момент водитель не соблюдал правила ПДД. Он проехал из крайнего левого ряда, хотя поворот направо разрешён по данному перекрестку только из крайнего правого и среднего ряда.