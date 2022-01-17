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В Новосибирске от снежных завалов очистят 11 улиц

17 января 02:42
Фото: atas.info
Теплая погода на выходных сопровождалась снегопадом в некоторых участках города.

В Новосибирске от снежных завалов очистят 11 улиц. Об этом сообщили в мэрии города.

После снегопадов в теплые дни января, специальные службы проведут снегоуборочные работы на магистралях. Так, 17 января уборку осуществят в нескольких районах города:

От снега очистят Центральный округ. Спецтехника проедет по Красному проспекту, улице Нарымской и Дучи Ковальчук.

В Калининском районе работы пройдут на улице Гребенщикова. Дорожники вывезут снег и с улицы Глинки, которая находится в Дзержинском районе.

В Кировском районе последствия снегопада уберут на улице Сибиряков-Гвардейцев. Также спецтехника очистит от снега Ленинский район, а именно улицу Троллейную.

Помимо этого, снег вывезут из Октябрьского моста. Снегоуборочные работы пройдут и в Советском районе. Там очистят улицу Шатурскую и улицу Часовую. В Первомайском районе специальная техника проедет по одноименной улице.

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#Новости#Город
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