В Новосибирске от снежных завалов очистят 11 улиц. Об этом сообщили в мэрии города.
После снегопадов в теплые дни января, специальные службы проведут снегоуборочные работы на магистралях. Так, 17 января уборку осуществят в нескольких районах города:
От снега очистят Центральный округ. Спецтехника проедет по Красному проспекту, улице Нарымской и Дучи Ковальчук.
В Калининском районе работы пройдут на улице Гребенщикова. Дорожники вывезут снег и с улицы Глинки, которая находится в Дзержинском районе.
В Кировском районе последствия снегопада уберут на улице Сибиряков-Гвардейцев. Также спецтехника очистит от снега Ленинский район, а именно улицу Троллейную.
Помимо этого, снег вывезут из Октябрьского моста. Снегоуборочные работы пройдут и в Советском районе. Там очистят улицу Шатурскую и улицу Часовую. В Первомайском районе специальная техника проедет по одноименной улице.